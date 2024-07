Azúcar alta: el fruto seco que debes comer todos los días para regular la glucosa en sangre y prevenir una hiperglucemia

Normalmente, este padecimiento se presenta cuando el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no la usa de manera adecuada. La insulina es una hormona que se encarga de permitir el paso de la glucosa hacia las células para que estas la conviertan en energía, liberando la sangre de esta sustancia, explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.