¿Correr rápido o correr lento? esta es la opción con más beneficios

Salud cardiovascular: aunque correr lento no aumenta tanto la frecuencia cardíaca como correr rápido, sigue siendo realmente beneficioso para la salud cardiovascular. De hecho, un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology encontró que correr a un ritmo moderado, pero sostenido, reduce en un 30% el riesgo de mortalidad y en un 45% las causas cardiovasculares.