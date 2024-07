Dalma Maradona contó que se comunicó con su papá a través de una médium: ¿qué le dijo?

La consulta no fue inmediata. Dalma admitió que necesitó tiempo para procesar la muerte de su padre: “No fui rápidamente a la consulta. Ahora todavía me cuesta lo que pasó con mi papá. Entiendo perfecto lo que pasó, pero me cuesta mucho decirlo. Hay palabras que no quiero usar”. Finalmente, después de un año, decidió probar la experiencia tras la recomendación de una persona cercana que había tenido una experiencia similar.