Pasaron 30 años del día en que de la mano llevaron a Maradona y al país a una tragedia futbolística

“Juro por mis hijas que no me drogué. No entiendo nada. Me preparé muy bien para este Mundial, me preparé como nunca. Hablan de la efedrina y yo después del partido corrí 10 kilómetros. Me duele mucho porque me cortan las piernas. Me dan por la cabeza en un momento donde uno tiene la posibilidad de resurgir“, expresó durante el diálogo con la prensa post suspensión.