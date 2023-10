El extravagante regalo que Diego Maradona planeó hacerle a su hija Dalma

“Él me regala un auto a mis 12 años y se lo devuelvo y le explico que, como tengo 12 años, no puedo manejar”, relató la mayor de las Maradona. Pero Diego no entendió la problemática. “Que te lo manejen tus amigos”, sugirió, sin tener en cuenta que los amigos de su hija también tenían 12 años.