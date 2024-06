Tras un fallo de la Corte de Tucumán, se dilata la normalización de los entes intervenidos

Colombres Garmendia adelantó en diálogo con “Buen Día” que recurrirá el fallo ante el máximo tribunal del país. “La Corte de Tucumán sí sostiene las ilegalidades de estas intervenciones, pero no me reconoce la legitimación para hacer (la demanda), con lo cual, revoca la sentencia de la Cámara”, afirmó el ex legislador a LG Play.