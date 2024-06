Villarruel y De Pedro protagonizaron un fuerte cruce durante el debate de la Ley Bases: "No usemos más chicanas"

Victoria Villarruel y Eduardo “Wado” de Pedro protagonizaron un fuerte cruce durante el debate de la Ley de Bases en la Cámara de Senadores. Todo comenzó cuando el legislador de Unión por la Patria (UP) denunció “represión” y pidió armar una comisión para salir a la calle. Él dio a entender que ella no está a favor de la democracia y ella contestó: "No me haga entrar en su historia personal".