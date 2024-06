La Ley Bases y el paquete fiscal se debatirán por separado en el Senado

Lo que todavía no se definió, de cara a la sesión especial de pasado mañana, es la posibilidad de activar un cuarto intermedio entre ley y ley, algo que no descartaron esta noche al término de la reunión de Labor Parlamentaria. Para el oficialismo, no debatir ambas iniciativas de manera conjunta significa un paso hacia atrás, debido a que cada hora que se extienda el encuentro derivará en una lupa sobre legisladores para sostener el quorum antes de las votaciones, una situación siempre delicada a la hora de las picardías.