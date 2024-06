Tratamiento de la “Ley Bases”: “No se les ocurra tirar una piedra”, advirtió Bullrich

A días de la marcha hacia el Congreso que realizarán sindicalistas de la Confederación General del Trabajo (CGT) para manifestarse en contra del proyecto de “Ley Bases”, desde el Gobierno salieron a advertir que no permitirán que los manifestantes tomen el Congreso ni que protagonicen hechos violentos. “Que no se les ocurra tirar una piedra, que no se les ocurra levantar una baldosa”, remarcó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al referirse a la implementación del protocolo antipiquetes. “Hay límites. Si hacen eso quiere decir que están contra la ley. No vale la piedra, no vale el palo, no vale intentar tomar el Congreso, no vale nada”, puntualizó la funcionaria al remarcar que ya tiene las fuerzas preparadas y listas para actuar si intentan el uso de la violencia.