Ley Bases: Guillermo Francos tuvo que intervenir para obtener dictamen

Por su parte, José Mayans, titular del bloque, sostuvo que sobre las Bases “falta un gran acuerdo, un nuevo trato donde estén contempladas las distintas situaciones”. “Se habla mucho del Pacto de Mayo, ahora Pacto de Junio, pero no vemos un papel donde se hable de las cajas de las provincias previsionales no transferidas que el Gobierno dejó de enviar, no se habla del Fonid, no se habla de la obra pública, no se habla de la salud, y así de muchos otros temas pendientes”, criticó.