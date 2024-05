¿Cuáles serán los principales desafíos que tendrá Guillermo Francos en el Gobierno de Milei?

Francos también negó de plano que su gestión al frente de la Jefatura de Gabinete esté supeditada únicamente a la Ley Bases, que tras la media sanción en Diputado, aún debate el Senado: “El Presidente no me ha marcado eso, no creo que sería propio, acabo de asumir el cargo. No puedo ponerme un límite con algo que está tan cerca”, sostuvo.