Matías Orlando, sobre su paso al rugby de EEUU: "Necesitaba un cambio de aire y Miami me lo dará"

El proceso fue bastante fluido, según contó el ex Huirapuca. "Tuve conversaciones con los entrenadores y coincidimos en casi todo. Por eso tomé la decisión de hacer un cambio que me generase incomodidad, pero que a la vez me permita aprovechar una oportunidad que es sumamente positiva en muchos aspectos. Ni hablar del cambio drástico de un extremo a otro en cuestión de temperaturas", graficó Orlando, cuyo vínculo con los "Tiburones" del sur de Florida será hasta fines de la temporada 2024 (julio), con la opción de activar una segunda temporada de común acuerdo.