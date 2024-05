Lawn Tennis vs Natación, el gran duelo de la última fecha clasificatoria del Anual

Sucede que Lince debe enfrentar a Huirapuca en Concepción, donde se sabe que los “gauchos” son siempre más difíciles de doblegar. Y no parece una tarea sencilla, menos para un equipo que sólo ha ganado uno de sus ocho partidos, un exigido triunfo sobre Corsarios. Y por si eso fuera poco, con ganar tampoco le alcanza: también necesita que Los Tarcos pierda a manos de los “piratas”, algo poco probable por la diferencia de roce a la que están acostumbrados unos y otros, más allá de que los del ex aeropuerto aún no hayan podido encontrar su funcionamiento óptimo.