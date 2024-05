El fulgor esteticista

Qué hay de su obra, más allá de la persona. Hace unos años, le pregunté al querido Luis Chitarroni por Paul Auster. Me dijo que es un buen novelista, que su obra es despareja y que sus mejores libros no son los más buscados. Dijo: “Auster es un buen novelista, es parecido a Roberto Bolaño, en cuanto a que no es un innovador y a que da la sensación de abarcar la literatura, de ser la literatura. Esa es una impresión que suele producir en los lectores”. Remarcó la idea de que no es un innovador. Me dejó pensando en Bolaño, ya que todo el mundo elogia a Bolaño, y pensé en la comparación que hizo Luis entre Auster y Bolaño. Me recomendó leer una novela que Anagrama tituló A salto de mata. Se rió de la expresión española, incomprensible para un argentino.