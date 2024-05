A Auster no le interesa ser hermético sino legible*

Viene a colación otro atributo notable de Auster: su plasticidad. El modo en que se cruzan los destinos de ambos héroes está plagado de recursos narrativos tan dispares como eficaces a la hora de evitar cualquier atisbo de monotonía en el tono. Incluso aprovecha la inmejorable ocasión para homenajear y/o poner en términos literarios sus propios escarceos con el cine, como guionista de Cigarros, codirector junto a Wayne Wang de Blue in the face y director en Lulu on the bridge. En tanto muchas de las secuencias de la novela las trata directamente como guiones relatados o crónicas cinematográficas, uno puede leer la novela como asistiendo al visionado de un filme. De hecho, la trama toda puede ser leída como una entretenida proyección que combina, con astucia y destreza, una gama de géneros que van del policial negro a la comedia de enredos, pasando incluso por el porno. Y esto, sin que la temática varíe un ápice. Porque toda la novela es un mosaico de duelos, muertes, pérdidas, desapariciones y votos de silencio que se pliegan unos sobre otros, y que dan muestra, además, de un exuberante ingenio para urdir desenlaces inesperados: cuando cualquiera de estos relatos parece acabado, Auster tiene aire para sacar siempre a relucir un nuevo doblez.