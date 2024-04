La drástica decisión que tomó una peluquería con una clienta que no quiso pagar: "Para que no le haga lo mismo a otra colega"

La peluquera que se había hecho presente en el local al reconocer a la ladrona ya había sido estafada por servicios equivalentes a $50.000. "Me dijo que no tenía plata en la cuenta, que se la habían hackeado. Me dijo: 'Voy, te traigo el efectivo de mi casa que vivo acá no más'. Abrió la puerta y se fue corriedo'", recordó la anterior víctima.