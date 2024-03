Receta de huevo relleno: cómo hacer el postre de Pascua que todos quieren y gastar menos que comprándolo

3. Rellenar el huevo. Se recomienda aplicar el relleno utilizando una manga y no una cuchara para no ejercer presión sobre la fina capa de chocolate. Pasar la mezcla al huevo para usarlo como recipiente. Para que la mitad de chocolate no se mueve, se pueden usar soportes o incluso una caja dedicada a este fin. Alternar una capa considerable de relleno con una capa de galleta húmeda. Rellenar hasta completar la mitad.