Huirapuca pone en juego su corona en el Seven de Tafí del Valle

Basta con un repaso a vuelo de pájaro sobre la historia del Seven de Tafí del Valle para distinguir tres etapas claramente diferenciadas. En la primera, el predominio fue de los salteños. Los equipos de la provincia vecina ganaron las dos primeras ediciones y tuvieron presencia más que frecuente en las finales de la primera década: en ocho de las primeras 11 hubo un equipo salteño en la disputa de la Copa de Oro LA GACETA, e incluso en la de 2005, los dos finalistas fueron de "La Linda". La segunda etapa estuvo marcada por el protagonismo del seleccionado tucumano, que entre 2006 y 2009 logró cuatro títulos consecutivos, a los que se sumaron los de 2012 y 2015. Finalmente, a partir de 2013 comenzó la era de Huirapuca: a partir de ese año, y bajo diferentes patrocinios, el conjunto de Concepción alcanzó la final en nueve de los 10 Seven que se disputaron. Una animalada. A este punto, hoy el nombre no oficial del Seven de Tafí del Valle podría ser "el torneo donde hay que ir a ganarle a Huirapuca para ser campeón".