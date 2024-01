Los Tarcos, un especialista en la modalidad seven, va por la Copa de Oro Club LA GACETA

Sobre gustos no hay nada escrito, ni siquiera cuando se trata de rugby. Si bien es solo una de las tantas modalidades que tiene el deporte ovalado, muchos consideran al seven directamente un deporte distinto. Y por eso, hay clubes que lo llevan en la sangre y otros que no le dan demasiada trascendencia. Sin dudas, Los Tarcos se inscribe en los del primer grupo. Para comprobarlo, basta con un repaso de sus logros recientes en la modalidad reducida: fue campeón de la Copa de Oro Club LA GACETA en el Seven de Tafí del Valle 2020, campeón de la Copa de Plata en las ediciones de 2022 y 2023, campeón del Seven de Yerba Buena 2022 y finalista de la edición 2023. Por eso, será uno de los que lleve la chapa de candidato al campo de polo La Angostura este sábado, bajo el auspicio de Pepsi.