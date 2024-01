El Seven de Tafí del Valle, un clásico con mucha historia

Sin embargo, como todo éxito, el Seven tafinisto fue alguna vez una apuesta de futuro incierto. Curiosamente, la primera edición no se jugó en Tafí del Valle, sino en Santa María, Catamarca. En realidad, todo comenzó cuando el ex Puma Martín Pfister, salteño de nacimiento pero tucumano por adopción, jugó un torneo de seven en Rosario en 1999. "Eran 100 jugadores invitados de todo el país, que se repartían en 10 equipos, todos sponsoreados. Fue muy poca gente a verlo. En ese momento, pensé que había que hacer eso en algún lugar lindo de Tucumán, y se lo comenté a un amigo de Buenos Aires, Gastón Berardi. La idea era hacerlo en Tafí, pero no conseguíamos lugar. La cancha de polo no estaba disponible. Y justo apareció 'Titalo' (Ricardo) Ponce de León, que era de Santa María, y nos consiguió apoyo del intendente de ahí. Fueron algunos Pumas, pero no hubo mucha gente. Nos dimos cuenta de que debía ser sí o sí en Tafí, así que lo organizamos ahí al año siguiente y estuvo muy bueno", cuenta Pfister.