Seven de Tafí del Valle: los equipos presentaron sus camisetas

La actividad deportiva del Seven comenzará a las 10 en la cancha de polo La Angostura, ubicada en el kilómetro 56,7 de la ruta 307. Los partidos de la fase clasificatoria se disputarán hasta las 14, y a las 14.30 habrá un amistoso de rugby femenino entre Cardenales y Aguará Guazú. Luego se disputarán las semifinales de las Copas de Oro, Plata y Bronce, y a las 17 está previsto el amistoso de veteranos entre Tucumán Rugby Classic y Old Virgins, en homenaje a Nicolás "Mono" Rizzo, ex entrenador de los Naranjas fallecido en 2023. Las finales de Copa se jugarán a partir de las 17.40, empezando con la de Bronce, luego la de Plata y luego la gran final por la Copa de Oro Club LA GACETA, prevista para las 18.30.