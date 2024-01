Isa Fontanarrosa: "las Yaguaretés han crecido mucho físicamente"

La primera característica es el tackle: allí no dudó en elegir a Silvana Castro, con quien jugó en Cardenales y en Las Pumas. "Me decís tackle y se me viene ella a la mente. Por suerte nunca me comí un tackle de ella. El peor que me tocó fue de una brasileña, Edna Santini, aunque me lo comí por bol...", recuerda.