Ricardo Le Fort: "El Súper Rugby Américas ha hecho crecer a la región"

Su función como head coach de Paraguay abarca no sólo a los mayores, sino también a los juveniles (de 17 a 20 años) y al bloque de desarrollo (de 15 y 16 años), que trabajan en el PDI (Plan de Desarrollo Integral), una estructura similar a las Academias UAR. Allí también están Ávila y Ternavasio. "En el segundo semestre voy y vuelvo, pero en el primero me radico en Asunción. Mi vida no ha cambiado mucho, estoy 100% dedicado a esto. Con la franquicia y la preparación de los seleccionados en los centros de alto rendimiento no tengo ni tiempo de aburrirme, je", cuenta Le Fort.