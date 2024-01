Diego Vidal, un especialista tucumano para el scrum de Peñarol Rugby

Después de sus años como entrenador de Cardenales y de Natación (con el que fue campeón en el Apertura del Anual tucumano 2021), Diego dio el salto al rugby profesional como entrenador asistente de Cafeteros Pro, la franquicia colombiana que jugó la Superliga Americana (hoy Super Rugby Américas) en 2022. "Fue un año muy lindo, pero terminé muy cansado, así que decidí tomarme sabáticos los primeros meses de 2023. Descansar un poco me hizo muy bien. Y poco antes de mediados de año, Pablo Bascary -con quien había sido entrenador en Natación- me llamó para que diera una mano con el line en Old Lions. Me gustó la idea, fue una experiencia de dos meses muy linda que me permitió ir volviendo al ruedo de a poquito", cuenta Vidal.