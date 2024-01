Captar aspirantes a árbitros de rugby es todo un desafío

Entre los mandamientos del rugby hay dos que resaltan la importancia del árbitro: aquél que dice que "siempre tiene la razón" (aunque no la tenga) y el que establece que sin él (o ella) "no se puede jugar". Sin embargo, la realidad no siempre va de la mano con esos preceptos. Los reclamos hacia los árbitros son moneda corriente -incluso en partidos de divisiones juveniles- y su vehemencia ha ido en aumento, lo que genera preocupación tanto en la UAR como en las uniones provinciales, ya que no sólo afecta negativamente la imagen del deporte, sino que además repercute en la captación de nuevos aspirantes y en la sostenibilidad de árbitros jóvenes. Esto genera que haya menos opciones para dirigir, y a la larga el nivel del arbitraje se resiente.