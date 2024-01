T1 Rugby, una variante más segura y sencilla de aprender a jugar

En qué consiste el T1 Rugby

Esencialmente, el T1 Rugby vendría a ser una suerte de tocata a la que se le agregan aspectos del ataque y defensa del rugby "normal", lo que implica que los jugadores deban tomar las mismas decisiones. El tackle se sustituye por un simple toque con la mano sobre el portador, que debe ser por debajo de los hombros. Al ser tocado, el portador debe frenar dentro de los próximos tres pasos, darse la vuelta y presentar la pelota a un compañero, mientras que el "tackleador" deberá permanecer de frente y dos compañeros deberán ubicarse detrás de él formando un triángulo, que simula ser el ruck. Vale remarcar que todo se hace de pie. El equipo que ataca puede recibir hasta seis "tackles" antes de marcar el try (vale 1 punto, sin conversiones); si no lo ha logrado, tras el séptimo toque la posesión pasa al equipo rival. También cambia la posesión de la pelota como sanción por infracción de ciertas reglas. A diferencia de una simple tocata, el T1 Rugby requiere de alguien que conduzca el juego haciendo de árbitro. Por caso, al no permitirse la disputa de la pelota, en caso de que dos rivales corran en busca de una pelota suelta, será el árbitro quien determine cuál de los dos puede tomarla.