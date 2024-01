Milei necesita construir consensos para avanzar con su plan

Ese desembolso era de U$S 2.600 millones, cuya llegada al Banco Central estaría garantizada con este nuevo acuerdo. Pero la aspiración del gobierno es lograr el adelanto de los U$S 1.000 que corresponderían a la auditoría que debía realizarse en marzo. El Gobierno ya le pidió al FMI la unificación de los vencimientos de enero para el último día del mes por U$S 1.900 millones. De allí que el dinero que ingrese no significará una mejora en el nivel de reservas internacionales.