Domar al viento del sur, el nuevo desafío de Pablo Bascary

Desde un punto de vista pragmático, despojado de cualquier esoterismo, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero no existe mayor transición que la de un domingo a un lunes cualquiera del año. Sin embargo, en esa frontera que separa el final de un año y el inicio del siguiente opera un mecanismo psicológico que nos lleva a pensar en un corte real y palpable a partir del cual se puede hacer borrón y cuenta nueva. Justamente, por ser enero el lunes del año, el cielo se llena de nuevos propósitos y promesas, mientras que diciembre -el domingo- invita a mirar en retrospectiva y reflexionar sobre lo que se ha hecho y lo que no. En el caso particular de Pablo Bascary, el repaso de 2023 le deja una de las mayores alegrías que le dio el rugby: bajo su mando, Old Lions se consagró campeón del Regional, dándole así el primer título del NOA a Santiago del Estero y rompiendo una hegemonía de más de 20 años de campeones tucumanos. Efectivamente, desde que comenzó a jugarse el Regional en 1999 y hasta el año pasado, siempre el campeón había sido de la URT, con la única excepción de Gimnasia y Tiro de Salta, que compartió el título con Huirapuca en esa primera edición. En esta oportunidad, en el último Regional "largo" (cambiará de formato en 2024), la gloria fue exclusivamente santiagueña.