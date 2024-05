Concejales capitalinos plantean que adherir Uber al Sutrappa “no sería la solución de fondo”

Los ediles coinciden en que se trata de una discusión que debe darse. Carlos Arnedo (Juntos por el Cambio) aseguró que “la propuesta de los taxistas aporta al debate”, porque es “una reafirmación de que los taxis y las plataformas pueden coexistir”. No obstante, el edil advirtió que “de llegar esta iniciativa al recinto, deberá ser analizada y estudiada en profundidad”, señalando que “hay que priorizar siempre la competencia de los distintos servicios”. “Arrinconar a los conductores de Uber a ser absorbidos por una aplicación municipal me parece que no sería una solución de fondo”, agregó Arnedo. Y recordó el proyecto de ordenanza que elaboró en este sentido.