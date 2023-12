El vice de la UAR habló sobre los cambios que se vienen en el rugby

- Creo que no se ajusta a la realidad. Hay una frase muy repetida que dice “la UAR cada vez más rica, los clubes cada vez más pobres”. Te puedo asegurar que no es así. La UAR, como cualquier unión provincial o como cualquier club, tiene que generar sus propios recursos para funcionar. ¿De dónde genera la UAR los suyos? Principalmente, de Los Pumas. De cómo jueguen y cómo se rankeen. No es lo mismo estar entre los mejores 10 del mundo que ser Tier 2. El interés de los sponsors es distinto. El amistoso que van a jugar en 2025 con los British & Irish Lions es un claro ejemplo: si Los Pumas no fuesen un seleccionado top, esa invitación no existiría. Aclarado eso, la UAR trata de funcionar de manera ordenada como si fuera una empresa, no gastando más de lo que ingresa. Por ahí existe la sensación de que la UAR se enfoca demasiado en Los Pumas, pero es que a partir de ahí se genera la mayoría de los recursos. Y en base a eso se proyecta todos los torneos que la UAR está en condiciones de solventar: Seven de la República, Torneo del Interior, Regionales, Nacional de Clubes, Argentino Juvenil, etcétera. Por otro lado, la UAR apoya a las Uniones no a través del dinero sino de la capacitación. Sí es cierto que se dan asignaciones económicas por cumplimiento de metas: por cantidad de fichajes, por cantidad de árbitros, por completar capacitaciones, etcétera. O sea, el apoyo de la UAR a las Uniones sí está, pero no es principalmente económica, sino con capacitaciones.