Niogasta: historias de evacuación y la lucha por un futuro estable

Ema Vega se trasladó en 2018 con sus dos hijas menores hasta la casa de su madre que se encuentra en el sector oeste de la ruta. “Vivía en Sud de Lazarte. Todos los vecinos dejamos el lugar al abrirse el río en ese lugar. Arrasó con casas, la escuela, la iglesia y el cementerio. No quedó nada. Ahora espero que la comuna me entregue un terreno para poder empezar a levantar mi casa. Se me hará difícil porque hace poco falleció mi marido”, contó la mujer. Gina Quintana es una enfermera que se desempeña en el Caps del lugar. Se lamenta de la cantidad de familias que vienen abandonando el lugar. Eso se advierte en el registro de personas que reciben asistencia en ese centro de atención.