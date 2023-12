Nuevo gobierno: para que funcionen las medidas económicas es clave el apoyo político, según Meloni

-Es una situación muy compleja. Están dejando una bomba que está encendida y con la mecha muy corta. El tema de que estamos próximos a una hiperinflación es cierto, si no se toman las medidas correctas, si no se actúa rápido. Obviamente que si hay un ancla fiscal muy fuerte, como la que pretende hacer el presidente bajando muchísimo los gastos, se va a evitar. No tenemos idea de cuán dura puede ser (una hiperinflación) cuando tenemos 45 por ciento de pobres. Es lo primero que tiene que evitar. Hay un atraso cambiario considerable, no puede ser la tasa de interés, entonces no queda otra que el ancla fiscal y para eso tiene que hacer un ajuste muy importante. Creo que será un poco en cada en cada partida; un poco de subsidios; un poco de transferencia a las provincias y un poco de gasto de funcionamientos. Lo más importante es cuánto apoyo político tenga, tanto de sus aliados, que en principio parece un sector de Juntos por el Cambio, como de sus no aliados. Vamos a ver cómo reacciona el peronismo, si apoya o no estas medidas, si le da la chance al presidente de maniobrar, de poner en práctica su plan económico.