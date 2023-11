Macri respaldó a Milei y abonó la teoría de un shock económico

El ex presidente fue entrevistado anoche en “Desde el Llano” (TN) destacó que la mayoría de los votantes de La Libertad Avanza son “jóvenes a los que sus sueldos no les alcanzan y que quieren que a su trabajo no se lo roben con la inflación” y señaló que “hay un mandato popular muy claro y los jóvenes van a ir a reclamar”.