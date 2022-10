El gasto público bajo la lupa empresarial

En una de las últimas mesas de debate, empresarios y economistas coincidieron en la necesidad de que Argentina cuente con un programa de estabilización y crecimiento. “Hace falta un programa de estabilización que contemple las reformas estructurales”, manifestó Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de Eco Go Consultores, y se llevó los aplausos del auditorio. Además de asegurar que reglas per se no sirven para nada, sino que deben ser cumplidas, la dirigente resaltó que como sociedad debemos ponernos de acuerdo en qué gastar. “Queremos los impuestos de Paraguay con el gasto de Suecia, y teniendo la productividad de Zambia”, ilustró.

En consonancia con estas expresiones, Martín Redrado, director de Fundación Capital y expresidente del Banco Central indicó que la sociedad argentina “transpira una crisis de confianza que no se supera con una regla fiscal”. “Necesita una visión de shock de leyes que puedan dar vuelta las expectativas, y que sean votadas con mayorías especiales”, argumentó el economista. Después de destacar que el desafío pasa por bajar el gasto (40% del PBI) en medio de una crisis social y económica, Redrado propuso una desindexación del gasto público, con una “regla que sea ley y que marque el sendero de las principales variables y que reduzca nominalidad del gasto hacia adelante”.