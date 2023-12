Dengue: hay inquietud por el aumento de casos en el NEA

¿Qué se puede esperar para este año?, le preguntamos. “Las proyecciones después de la última epidemia no son buenas si no se hace un trabajo socioambiental. Es probable que esta temporada, con tanta gente con inmunidad a los serotipos 1 y 2, además de la inmunidad cruzada que se adquiere hacia los otros serotipos, los brotes sean aislados y no tengamos una epidemia con las características de la que pasó”, advirtió.