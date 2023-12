Salud realiza operativos continuos para evitar contagios de dengue

Respecto de las Fiestas de fin de año, el ministro expresó su deseo de que pasemos una Navidad en paz. “Los que somos católicos o religiosos sabemos que son momentos de reflexión, de recogimiento y de celebración. Pero no es para emborracharnos ni para tirar la casa por la ventana con excesos. Lamentablemente hay excesos en la comunidad. Y si alguien se sube a una moto y no se pone el casco y encima a consumido alcohol, seguramente va a ocurrir un siniestro vial. Por eso pedimos que en este tiempo nos cuidemos, cuidemos la familia. Si tenemos que andar en moto, nos pongamos el caso y manejemos con cuidado. Y que tanto en moto o en auto, que se respeten los semáforos en rojo, las reglas de tránsito, que no haya exceso de velocidad. Y en cuanto al peatón, que cruce la calle por la senda peatonal, con cuidado, sin apuro. No hagamos nada que pueda transformar estos días de fiesta en una tragedia para la familia”, enfatizó.