Tucumán ya tiene a sus 12 Naranjas para el Seven de la República

De manera sutil pero consistente, el seven fue echando raíces en la cultura rugbística tucumana, en la que el rugby a secas (el de 15 jugadores) fue durante mucho tiempo la única expresión posible. La modalidad de siete jugadores, todavía resistida por los más puristas, ha ido ganando espacio hasta posicionar a Tucumán como una de las potencias nacionales en la materia. Sin embargo, este año tuvo lugar una paradoja: a la vez que se estrenaba Circuito provincial de seven, el seleccionado tucumano aún no tenía confirmado quiénes iban a ser los entrenadores en la preparación para el Seven de la República. Finalmente, se acordó la continuidad de Ricardo Gravano, Francisco Aráoz y Ezequiel Faralle por esta temporada.