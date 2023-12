La historia de la campeona de básquet que se enamoró del rugby y llegó al seleccionado en 8 meses

La elección del rugby no fue azarosa. Su hermano menor es jugado de Los Tarcos, y su papá también había despuntado el vicio de la ovalada un tiempo. “Me encantaba ir a ver jugar a mi hermano y por eso me gustaba el deporte. En realidad, siempre me encantaron los deportes de contacto. Y por eso desde el primer día en que vine a Corsarios sentí que era lo que quería hacer. Me encantó el contacto y la adrenalina de jugar tan poco a tanta intensidad como es un seven. Sentía que podía descargarme más, algo que en el básquet no me pasaba tanto. En el rugby podés correr, volverte loca, meter tackles. Me enamoré del deporte. Hoy no sé si volvería a jugar básquet, pese a que es un deporte que me encanta. Me dedicaría 100% al rugby”, asegura Aylen.