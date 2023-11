Old Lions fue campeón del 7° Seven "Joaquín Quintana"

Sin dudas, 2023 será recordado como un gran año para Old Lions. El club santiagueño logró el primer título de su historia y la de su provincia en el Regional de rugby del NOA, y aunque no pudo sostener ese gran rendimiento en el Torneo del Interior, nada le quitará esa gran hazaña previa. Y este fin de semana le sumó la Copa de Oro en la séptima edición del Seven "Joaquín Quintana", organizado por Liceo, que en esta temporada integra el Circuito Tucumano de Seven.