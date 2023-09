Bienvenidos los foros que piensan en el bien común

El Tercer Encuentro de Empresarios del Norte Argentino con el lema “Liderar para servir al bien común” de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) estuvo a la altura de las expectativas que generó, debido a la calidad de los expositores y el tenor de las disertaciones.

Vale destacar la participación del director general de Google Argentina, Víctor Valle, de la desarrolladora inmobiliaria y empresaria salteña Magdalena Day, José Ramón (Mipol Repuestos) y Martín Merlini (“coach” Stannun) en el panel “Empresarios que impactan”. Es interesante apuntar a este grupo de especialistas ya que narraron sus propias historias personales de transformación y fue tal el impacto de lo que dijeron que -como se destacó en las crónicas periodísticas- los que asistieron se marcharan de allí con ganas de cambiar el mundo.

Aludieron a conectar con la propia esencia, a dar sentido a las pérdidas y sostuvieron que los cambios suceden si se hacen con amor. En ese marco vale rescatar la afirmación de Day, quien sostuvo: “a mí no me digan que ‘no se puede’. Cuando una está convencida de que se puede, es imparable”. Una frase que puede resultar un acicate para todos los que emprenden un proyecto y que, en algún momento, temen no poder seguir adelante.

En ese marco también vale rescatar la exposición del director general de Google Argentina, Víctor Valle, quien señaló que la empresa no sabe si tendrá ingresos con los nuevos productos que lanza, por lo que la apuesta entonces es que si al usuario le gusta se encontrará la manera de generar dinero. No detenerse y apostar por el producto pensando en el usuario, una síntesis de lo que significaron esos dos paneles del foro de ACDE.

Y si bien el panorama económico del país expone una Argentina en crisis, las disertaciones apuntaron a pensar en el futuro. Por ejemplo, el economista Nery Persichini expresó su anhelo para 2063 que “nos permita analizar lo que pasó 40 años atrás y se diga que pagó algo que valió la pena, repitiendo el mantra que dice que el momento más oscuro de la noche es justo el instante antes que amanece”.

Cual si se pudiese seguir una línea argumental de las ponencias en el encuentro de los dirigentes de empresas invitados, tras fijar el objetivo del emprendimiento y resolver qué les interesa a los usuarios de los productos que se ofrecen, hubo un debate sobre por qué el propósito es fundamental para una empresa, a la vez que entender que la diferencia de pensamiento interno debe ser el motor que lo nutra.

“Es fundamental invitar a que esas diferencias aparezcan y que se puedan comunicar, para lograr los resultados en un proceso de trabajo en conjunto”, se fundamentó cual consejo para todo emprendedor o empresario que quiera embarcarse en un proyecto personal.

Es importante promover y llevar adelante este tipo de reuniones porque, aun con el marco económico y social de crisis que atraviesa la Argentina, se puede debatir y pensar en cómo encarar un proyecto, cómo no desanimarse en el camino, enfrenar los desafíos y salir adelante. Son los retos que, en mayor o en menor medida, deben enfrentar los seres humanos.

Por eso, bienvenida la organización de estos foros de pensamiento y de disertaciones de expertos para tratar de mejorar los desarrollos empresariales e iniciativas particulares. Al final de una exposición, un disertante expresó que los que tienen la suerte de estar parados en la vida en un buen lugar están obligados a hacer cosas por los demás.