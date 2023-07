“No me interesa la política”

No se rotulará a la Vicepresidenta de la Nación Argentina por lo que dijo, que viene de lo que piensa y cree, que es de donde provienen sus actos y sus hábitos, porque eso es su pensamiento político puro, en el sentido literal de las palabras. Y no es difícil entender el porqué, ella dijo: “No es justo que si tenemos la segunda reserva de gas del mundo, no convencional y cuarta en petróleo, nos quieran cobrar las cosas a precio dólar, a precio internacional…”, se refería al precio a cobrar a las industrias locales y a los hogares. Ella piensa, políticamente hablando, que a la industria y a los hogares argentinos el gas no debe cobrarse a valor dólar, o a precio internacional; supongo que porque lo produce una empresa del estado que no tiene costos ni fijos ni variables, porque si le falta plata cuando el precio no cubre los costos, el Banco Central de la República Argentina emite dinero y la subsidia, tal como se hace con Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. ¿Y por qué no podemos pagar el gas a precio dólar o internacional?