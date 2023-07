Aseguran que el gasoducto “cambiará la ecuación energética”

Luego no dejó pasar la oportunidad para criticar al Gobierno anterior. Señaló que durante la gestión de Mauricio Macri no hubo “voluntad política” y cuestionó que “tomaron U$S 45.000 millones del FMI, en el crédito más grande que dio el Fondo en su historia, y no destinaron U$S $ 3.000 millones para hacer el gasoducto y ahora vienen a decirnos que llegamos tarde”. Y concluyó el dirigente santacruceño remarcando que “la derecha (la oposición) claramente no cree en la soberanía energética”.