La profunda reflexión de Dani la “Chepi” para las personas que sufren depresión

Por otro lado, la humorista reveló cuál fue su mayor miedo. “Lo primero que me invadió fue el miedo a ‘voy a desaparecer de las redes y ahora cómo hago’. Yo sentía que no iba a salir más de ese pozo y sí sentí que era una presión, y no te queda otra de suspender todo lo que tenés que hacer y agarrarte de la compañía, del amor, y de la terapia, y salir adelante, y seguir, pero despacito”, explicó.