Dani La Chepi preocupó a sus seguidores con un enigmático mensaje

“Por ejemplo: tengo infectado el pezón de mi teta operada. En vez de ir al mastólogo enseguida, solo lo llamé cuando mi ginecóloga me dijo: ‘Si continúa andá a verlo’. En vez de ir a un podólogo cuando sentí dolor en las uñas, agarré el alicate. Cuando mi dermatólogo me dijo: ‘No te toques, andá a qué te lo haga un profesional’. Ahora tengo las uñas que me hacen hablar seis idiomas cuando me las toco. El viernes tengo podólogo y me tendrán que anestesiar porque hice cagadas”, sostuvo.