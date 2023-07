Anses y los créditos para jubilados: de cuánto serían las cuotas para pagar el préstamo

Podrán pedirlo titulares de Pensión No Contributiva por Vejez, Invalidez o Madre de siete hijos; de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; y del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos. El monto va desde $5.000 hasta $150.000 en 24, 36 o 48 cuotas que no podrán exceder el 20% del ingreso mensual. El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los cinco días hábiles.