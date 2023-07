¿Joaquín Pereyra a River? "Si no es lo mejor para todos no se va a hacer nada", dijo el futbolista

Por estos días se habla del interés de dos clubes de contar con los servicios de Pereyra: Racing y River o irse al exterior. Al ser consultado si tiene alguna preferencia por uno de los dos, el futbolista prefirió ser cauto. "Para eso se tienen que ver muchas cosas al momento de negociar. Hoy estoy en Atlético y no me parece correcto hablar de otra cosa que no sea el club hasta que termine el torneo. Tengo que respetar esta camiseta y defenderla a muerte hasta el último partido", resaltó.