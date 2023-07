Dormir poco y mal: los cinco efectos negativos provocados por descansar menos de siete horas por día

La privación de sueño y su impacto a la hora del sexo afecta por igual a hombres que a mujeres: “Los niveles bajos de testosterona se asocian con una reducción de bienestar y vigor, que también puede ocurrir como consecuencia de la pérdida de sueño”, según los investigadores Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan en su estudio publicado en PubMed (US National Library of Medicine National Institutes of Health).