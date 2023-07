Dólar "blue", próximo a cruzar los $500: está caro o barato y a cuánto puede llegar

Por su parte, Walter Morales presidente de Wise, opinó: "Si bien el dólar blue se ubica en torno a los $500, entendemos que las brechas están controladas. A priori, esperamos que los dólares financieros vuelvan a estar demandados, haciendo que la brecha cambiaria se ubique entre 120% y 130%, no de manera permanente pero sí cómo refugio ante la incertidumbre política que traen las elecciones presidenciales. Algunos colegas hablan de brecha en 150% y es posible porque el overshotting cuando no podés comprar libremente un activo, no tiene un techo definido".