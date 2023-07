Los Pumas y un cachetazo a tiempo que obliga a despertar

Los Pumas son expresión de una argentinidad que nos tira, más en una fecha patria tan significativa como la de hoy. Y por eso, en caso de derrotas duras como la que sufrieron ayer a manos de Nueva Zelanda, tendemos a rescatar algún aspecto positivo o encontrarle alguna explicación que ayude a suavizar el impacto del resultado, una costumbre que sin quererlo dio origen al más usado de los sarcamos anti-Puma: el de la derrota digna. Sin embargo, aunque suene incómodo y hasta contrera, a veces lo mejor es llamar a las cosas por su nombre. Y lo que pasó ayer en el Malvinas Argentinas, en la apertura del Rugby Championship, fue una paliza rugbística. Al menos, durante esos primeros 40 minutos en los que los All Blacks resolvieron el partido con una superioridad apabullante, al punto de hacer temer una goleada de esas que rompen récords. En apenas 11 minutos, los All Blacks ya habían agujereado la defensa argentina con simpleza en tres oportunidades, todas con el mismo final: try. Y para cuando llegó el entretiempo, ya eran cinco llegadas al ingoal y una diferencia tan elocuente como irremontable: 31-0.