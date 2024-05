Jaldo, sobre el paro general: "A la Argentina no la vamos a sacar adelante durmiendo"

El paro general comenzó en el primer minuto del jueves en todo el país. En este sentido, el gobernador, Osvaldo Jaldo, dijo que respeta la medida de fuerza, pero que no la comparte. "No comparto para nada, el país está en una situación de crisis de gran envergadura, parando el país, no trabajando, no produciendo, lo único que estamos haciendo es perder. Estamos perdiendo todos", afirmó.